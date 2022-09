“Un Estado capturado”: guatemaltecos piden apoyo a la Eurocámara

"No soy un criminal, soy un periodista. Me presento voluntariamente cada mes ante el juez”- Así se dirigió Carlos Choc, de la comunidad Q´eqchi de El Estor, a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Una persecución penal pende sobre Choc que, con otros 30 defensores del medio ambiente, se opone a la gran mina a cielo abierto de donde una multinacional de capital ruso con sede en Suizaextrae níquel.

"Hay ríos secuestrados, las comunidades han perdido sus cosechas, el lago Izabal está contaminado. La zona está militarizada”, informa Choc. Pero no solo es El Estor, cuya estela de corrupción se hizo conocida en primavera de 2022 con el reportaje Mining Secrets, una coproducción de varios medios internacionales, entre ellos The Guardian, El País y Süddeutsche Zeitung.

"Podemos ver el tema de la minería aisladamente, sí. Pero no podríamos entender lo que sucede si no vemos el contexto más amplio de lo que está pasando en Guatemala”, dice a DW Marlies Stappes, directora ejecutiva de Impunity Watch, una organización no gubernamental con sede en La Haya que se dedica a investigar las causas de la impunidad en varios países del mundo.