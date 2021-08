Un estudio demuestra cómo los gatos prefieren recibir sus alimentos

Escucha esta nota aquí

Perros, osos, palomas, cabras, ratones y monos son parte de la mayoría de animales que son clasificados como de tipo "contrafreeloading", es decir, especies que normalmente prefieren realizar un esfuerzo para conseguir su comida.

Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista científica Animal Cognition, se ha demostrado que los gatos domésticos, por el contrario, prefieren alimentarse con la comida que se adquiere con mayor facilidad.

"Hay una gran cantidad de investigaciones que muestran que la mayoría de las especies, incluidas aves, roedores, lobos, primates, incluso jirafas, prefieren trabajar para alimentarse", explicó Mikel Delgado, principal autor del estudio.

"Lo más sorprendente es que, de todas las especies, los gatos parecen ser los únicos que no mostraron una fuerte tendencia a la contrafreeloading", agregó el experto.

¿Cómo se llegó a esa conclusión?

Los investigadores, que estudiaron el comportamiento de 17 gatos, alimentaron a los felinos de dos formas: una, a través de un rompecabezas que requiere mayor esfuerzo para obtener alimentos; y la otra, una simple bandeja con comida a la vista.

La mayoría de los gatos se alimentó preferentemente de la comida dispuesta en la bandeja simple. De hecho, ocho de ellos ni siquiera tocaron el sistema con mayor complejidad. Este comportamiento se repitió incluso en aquellos gatos que tenían una naturaleza más inquieta.

"No es que los gatos nunca usaran el rompecabezas de la comida, sino que los gatos comieron más comida de la bandeja, pasaron más tiempo en la bandeja y tomaron más decisiones iniciales para acercarse y comer de la bandeja en lugar del rompecabezas", agregó Delgado, quien además es conductista de gatos de la Universidad de California Davis, en EE. UU.

¿Son los gatos especies flojas?

Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en señalar a los felinos como especies flojas. Más bien consideran que la comodidad del hogar y la domesticación podrían haber provocado que los gatos no se sientan motivados a explorar y cazar.

Otra teoría sobre su comportamiento dice que, si bien son animales con indudables habilidades para cazar y emboscar a sus presas, un rompecabezas con comida que entrega alimentos no sería un estímulo suficiente como para atraer su interés.

Cabe destacar que para este estudio no se midió el nivel de hambre que tenían los felinos. Asimismo, los investigadores aseguran que esta investigación podría ayudar a entender mejor a los gatos domésticos y su comportamiento en espacios cerrados.

