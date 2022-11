Un mortal incendio en China atiza la ira contra la política de "cero covid"

El fuego comenzó en el decimoquinto piso de un edificio residencial y no fue hasta cerca de tres horas después cuando los bomberos terminaron de extinguir las llamas y extraer a nueve heridos, que tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para ser tratados por inhalación de humo.

El portal especializado What's on Weibo asegura que una de las etiquetas que aludía al incendio en la red social china recibió más de 1.500 millones de visitas, pero no figuraba en la lista de tendencias, lo que apuntaría a que había sido excluido por los censores de la plataforma. Las autoridades chinas censuran el contenido en internet que consideran políticamente sensible y al parecer eliminaron varios comentarios sobre el incendio. La policía de Urumqi dijo el viernes en Weibo que detuvieron a una mujer de apellido Su por "propagar rumores en internet" sobre el número de víctimas en el siniestro.