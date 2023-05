Un músico comenzó a "ver" notas por una rara afección tras sufrir un accidente

Pero el accidente no solo tuvo efectos positivos. El hematoma subdural que sufrió, provocado por una hemorragia en la superficie del cerebro, le causó problemas cognitivos, sobre todo de memoria. A medida que avanzaba la recuperación del motorista aficionado, también fueron desapareciendo los síntomas, tanto de la sinestesia, como sus afecciones cognitivas.

Aun así, los autores advirtieron que no saben con certeza si la lesión cerebral del hombre causó directamente su sinestesia y el aumento de la creatividad y que, si lo hizo, este resultado es probablemente muy raro. Las causas neuronales de la creatividad y la sinestesia no se conocen del todo, pero ambas pueden implicar conexiones novedosas en el cerebro, según el nuevo informe. Una hipótesis es que la lesión haya provocado una desinhibición cognitiva, impidiendo el funcionamiento de los "filtros" cognitivos que normalmente impedirían que un estímulo -un sonido- desencadenara una sensación no relacionada.