Un nuevo estudio confirma que el gigantesco megalodón tenía sangre caliente

Una nueva investigación sugiere que el megalodón (Otodus megalodon), un enorme tiburón extinto que acechaba los océanos con sus enormes dientes de hasta 18 centímetros hace unos 3,6 millones de años, habría tenido sangre caliente, según se detalla en un estudio publicado recientemente por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).