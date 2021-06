Un renombrado físico advierte que el contacto con extraterrestres podría “acabar con la vida en la Tierra”

Escucha esta nota aquí

En los últimos meses, ha aparecido una serie de encuentros de pilotos de la Marina con ovnis que, aparentemente, cruzaron el cielo a velocidades hipersónicas y desafiaron las leyes de la física. La teoría de que los extraterrestres podrían estar detrás del avistamiento –y no adversarios de EEUU como China o Rusia, como han sugerido algunos exfuncionarios militares estadounidenses– ha ganado un amplio reconocimiento, aunque aún no se haya esclarecido la naturaleza de los sucesos.

No obstante, el físico Mark Buchanan, antiguo editor de la revista científica Nature y de la revista New Scientist, escribió un artículo en el Washington Post que hace referencia a los videos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluido uno que mostraba a los aviones de la Armada encontrando "fenómenos aéreos no identificados".

En su artículo, argumentó que lo más probable es que todos debamos estar agradecidos de no tener todavía ninguna prueba de contacto con civilizaciones extraterrestres. "Intentar comunicarse con los extraterrestres, si es que existen, podría ser extremadamente peligroso para nosotros". "Tenemos que averiguar si es prudente -o seguro– y cómo manejar esos intentos de forma organizada", añadió.

Regulación estricta a nivel nacional e internacional

"La búsqueda de extraterrestres ha alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica y de riesgo asociado que necesita una regulación estricta a nivel nacional e internacional. Sin supervisión, incluso una persona –con acceso a una poderosa tecnología de transmisión– podría tomar medidas que afecten al futuro de todo el planeta", escribió.

Buchanan argumentó que esto se debe a que cualquier alienígena con el que nos encontremos en última instancia será probablemente mucho más avanzado tecnológicamente que nosotros. "Por una sencilla razón: la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol".

Civilizaciones millones de años más avanzadas que la nuestra

"Si las civilizaciones surgen con bastante frecuencia en algunos planetas, entonces debería haber muchas civilizaciones en nuestra galaxia millones de años más avanzadas que la nuestra. Muchas de ellas probablemente habrían dado pasos significativos para comenzar a explorar y posiblemente colonizar la galaxia".

Dados los posibles riesgos de establecer el primer contacto, podría ser "más prudente esperar", escribió el físico, argumentando que necesitamos decidir colectivamente cómo abordar esta discusión y llegar a "desarrollar una regulación sensata". "Debería ocurrir ahora. O pronto", concluyó. "Antes de que sea demasiado tarde".

