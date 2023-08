Una aplicación de cocina con Inteligencia Artificial sugiere una receta mortal

El supermercado se ha posicionado sobre los hechos en un comunicado. Un potavoz expresó su decepción al ver que "una pequeña minoría ha intentado utilizar la herramienta de forma inapropiada y no para el fin previsto", según reportó The Guardian. Afirmaron que continuarán ajustando los controles del bot para aseguar su seguridad y utilidad. Además, señalaron que el bot cuenta con términos y condiciones que establecen que los usuarios deben ser mayores de 18 años. El ajuste parece estar funcionando, ya que las recetas peligrosas que aparecían anteriormente ya no están disponibles. Cuando la revista Business Insider intentó introducir los mismos ingredientes peligrosos en el robot, apareció un mensaje: "Se han encontrado ingredientes no válidos o demasiado vagos. Inténtelo de nuevo".