Uno se hizo vegano, el otro comió carne: gemelos idénticos se enfrentan en duelo nutricional

Los hermanos Hugo y Ross Turner, deportistas de alto rendimiento, participaron en un estudio del Departamento de Investigación de Gemelos y Epidemiología Genética del Kings College de Londres en el que uno de ellos seguía una dieta basada en plantas mientras el otro comía carne.

Hugo dejó de comer carne y lácteos durante 12 semanas y Ross decidió seguir una dieta con carne, pescado y lácteos. En el experimento ambos consumieron la misma cantidad de calorías al día y realizaron la misma rutina de entrenamiento de resistencia.

"Queríamos utilizar el modelo de los gemelos idénticos, que son clones genéticos, para comprobar el efecto de la dieta y el ejercicio y cómo responden estos individuos a diferentes tipos de alimentos", explica el profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's que dirigió la investigación, en un vídeo para BBC Reel.

Cambio a dieta vegana

Para Hugo, que habitualmente incluía todo tipo de productos en su dieta habitual, el cambio a una dieta completamente vegetal, en la que aumentó la ingesta de frutas y frutos secos para mantener los niveles de azúcar y ganar energía para el día, pareció duro. "Llevaba una dieta vegana y la verdad es que le pega a tu cuerpo", dijo Hugo a la BBC.

Asimismo, Hugo dijo que tuvo problemas con la dieta vegana durante las primeras semanas, experimentando enormes antojos de carne y queso, pero finalmente se acostumbró a ella y afirmó sentirse con más energía.

Permanencia en consumo de carnes

Por su parte, Ross, quien siguió una dieta con carne, dijo que su rendimiento en el gimnasio "sube y baja un poco más". Añadió que algunos días se sentía "con mucha energía" y otros en los que tenía "grandes parones".

A fin de cuentas, considerando que el experimento era corto y no del todo representativo, los resultados fueron sutiles. Al final del experimento, Hugo vio un descenso en su peso corporal, mientras que Ross ganó grasa y algo de músculo. Mientras que Ross ganó un total de masa muscular de 4,5 kgs, su porcentaje de grasa también pasó del 13 al 15 por ciento. Por su parte, el porcentaje de grasa de Hugo bajó del 13 al 12.

Colesterol, resistencia a la diabetes de tipo 2 y bacterias intestinales

En comparación con Ross, el vegano Hugo experimentó un enorme descenso del colesterol y un fuerte aumento de la resistencia a la diabetes de tipo 2. Sin embargo, la dieta vegana dio lugar a una reducción de la diversidad de bacterias intestinales.

En el caso de Hugo, "podría ser que la diversidad se obtuviera a partir de productos lácteos, y eso llevó a una ligera reducción de la diversidad", aseguró Spector, quien cree que el estudio ayudó a comprender mejor cómo el cuerpo maneja los alimentos. "Creemos que posiblemente hay un elemento no genético que contribuye a los resultados: la flora intestinal", afirmó.

Así, dicho elemento varía de una persona a otra, incluso cuando hablamos de gemelos idénticos; a pesar de ingerir las mismas comidas, algunas personas presentan aumentos bruscos de azúcar e insulina en la sangre, lo que está relacionado con el aumento de peso y la diabetes, mientras que otras tienen niveles de grasa que persisten en el torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

"Descubrimos que, por término medio, la mayoría de los gemelos idénticos solo comparten entre sí entre el 25 y el 30 por ciento de sus microbios", explicó Spector. "Creemos que esta es la razón por la que muchos de sus metabolismos son diferentes y por la que reaccionan a los alimentos de forma distinta". En otras palabras, dado que la composición de la colonia microbiana varía de una persona a otra, también lo hacen nuestras respuestas al mismo alimento.

¿Cuál dieta es más saludable?

"En promedio, los veganos son más sanos que los consumidores de carne", dice el investigador Tim Spector. No obstante, matizó asegurando que una dieta vegana no siempre es más saludable. Por ejemplo, "muchos veganos pueden consumir una gran cantidad de alimentos ultraprocesados", agrega. Finalmente, para Spector, entre otros factores, una dieta más saludable es la que beneficie la microbiota intestinal, ya sea con dieta vegana o no.

"No hubo beneficios o inconvenientes adicionales reales en el uso de ninguno de las dos dietas", dijo Ross en una entrevista para el portal nutricional The Beet. "La proteína de origen vegetal tiene el mismo impacto en tu entrenamiento que la proteína animal para los asistentes al gimnasio de 9 a 5".

Asimismo, Ross dijo que se dio cuenta de la cantidad de alimentos procesados que comía después de comprobar las comidas veganas súper saludables de su hermano.

Por su parte, Hugo aseguró que, después del experimento, logró cambiar un poco su dieta. "Ahora, trato de darle más color a mi plato y como todo con moderación. La clave es el equilibrio", concluyó.