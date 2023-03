Venezolanos atrapados entre la criminalidad y la violencia estatal

Durante este periodo (2012-2018), fallecieron en Venezuela 21.981 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayor parte de estas muertes violentas se produjeron dentro del contexto de los referidos "operativos policiales militarizados” realizados en sectores populares, barrios urbanos o periféricos de bajos ingresos del país. Keymer Ávila, en su estudio "National Report, Venezuela” publicado por "Monitor of Use of Lethal Force in Latin America and the Caribbean 2022”, indica como perfil mayoritario de las víctimas: hombres (98 %), moreno-mestizo (79%) y con una edad promedio entre 26 y 27 años.