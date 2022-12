Venezuela: Juan Guaidó pospone reunión para eliminar su "gobierno interino"

Algunas fracciones opositoras no querían posponer la sesión, pero Guaidó señaló que el aplazamiento responde a las "solicitudes públicas" de las bancadas del Parlamento elegido en 2015, que defiende su vigencia al denunciar como fraudulentos los comicios legislativos de 2020, ganados por el chavismo.

No obstante, el partido de Guanipa, junto con los partidos Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV), señalaron que no habían sido consultados sobre aplazar la sesión. "La sesión no ha sido suspendida (...) debe cumplirse el reglamento y haber sesión mañana (29 de diciembre)", dijeron en un mensaje conjunto en Twitter.