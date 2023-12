Venezuela se declara lista para “cualquier escenario” con Guyana

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reiteró este domingo (17.12.2023) que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está "preparada" para "cualquier escenario" en medio de la disputa con Guyana por el Esequibo, luego de que ambos países se reunieran el jueves y acordaran no amenazarse ni utilizar la fuerza.

"Se logró volver a la senda del diálogo para dirimir el conflicto por el territorio Esequibo. Ello (...) no significa en lo absoluto una mínima renuncia a nuestro reclamo, a nuestro no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este asunto y mucho menos significa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no esté preparada para cualquier escenario", dijo Padrino.