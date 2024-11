Venezuela y el retorno de Trump: el cambio depende de los venezolanos

La política de Biden hacia Maduro permitió al régimen seguir avanzando en su dominación

Así lo expresa Borges: "La administración Biden, en el caso venezolano, a menos que tome medidas ahora que ya pasaron las elecciones, solo puede exhibir un retroceso significativo. Aunque promovió de manera legítima algunas negociaciones, en la práctica, estas resultaron en un claro beneficio para Maduro, mientras que Estados Unidos y el pueblo venezolano no obtuvieron nada. En particular, el pueblo venezolano no solo no ganó, sino que retrocedió. Para Estados Unidos, el único resultado tangible es el acuerdo con Chevron, que representa un gran premio para Maduro, pero que no tiene un impacto relevante para los intereses estadounidenses”.