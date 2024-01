Versiones contradictorias sobre el avión II-76 ruso siniestrado

Según Rusia, la aeronave transportaba 65 presos ucranianos que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. Moscú asegura que no hubo supervivientes y que el Ejército ucraniano "sabía a ciencia cierta" que los rusos llevarían a los prisioneros ucranianos en avión a Bélgorod y luego a un punto de encuentro en la frontera. "Mataron a sus propios soldados en el aire", dijo el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, quien además aseguró que se utilizaron "misiles estadounidenses y alemanes".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido una investigación internacional sobre el incidente. "Es evidente que los rusos juegan con las vidas de los presos ucranianos, con los sentimientos de sus familiares y las emociones de nuestra sociedad", declaró en su mensaje diario, sin confirmar o desmentir que las víctimas eran o no presos de su país.

Los servicios de inteligencia militar de Ucrania aseguran que carecen de "información fiable" sobre los pasajeros del Il-76 derribado, aunque confirmaron que "estaba previsto un intercambio de prisioneros" que "no tuvo lugar". Además, denuncian que Ucrania "no había sido informada" de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la zona. Ucrania no conocía "el número de vehículos, la carretera ni el modo de transporte de los prisioneros", agregaron, acusando a Moscú de haberlos "puesto en peligro" adrede.