Vestido de la Princesa Leia de Star Wars no encuentra postores en subasta

Subastadores estadounidenses no lograron vender un icónico vestido blanco usado por Carrie Fisher en su papel de la Princesa Leia en la primera película de "Star Wars", "A New Hope", de 1977.

Exito en taquilla de Star Wars, fracaso en subasta

Star Wars es una de las series fílmicas más célebres del mundo, y sus películas se consideran entre las primeras películas de gran éxito en la década de 1970, recaudando miles de millones de dólares en las taquillas. Sin embargo, esto no fue suficiente para persuadir a los postores.

Un muñeco payaso de la película de terror "Poltergeist" se vendió por más de 656.000 dólares, mientras que una grotesca cabeza de araña de la película de terror de John Carpenter "The Thing from Another World" (1982) recaudó más de 587.000 dólares.