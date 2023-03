Viaje de Lula a Pekín: por qué Brasil es importante para China

El negocio agrícola

"Lula no estará tan dispuesto a limitarse a jugar un papel secundario", dijo a DW. "Es probable que siga buscando formas de impulsar las exportaciones de carne de vacuno congelada, soja, mineral de hierro y petróleo crudo al enorme mercado chino y que, al mismo tiempo, pida a China hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Preocupación por el predominio chino

En un artículo publicado recientemente por el think tank estadounidense Global Americans, Even Ellis, experto en estudios latinoamericanos del US Army War College, señalaba que las empresas chinas han invertido en Brasil sumas estimadas en unos 70.000 millones de dólares en las dos últimas décadas. Tienen proyectos en 23 de los 26 estados brasileños, en sectores que abarcan desde la minería, la agricultura, la industria y las telecomunicaciones, hasta las finanzas y la medicina.