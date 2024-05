Vicepresidenta de Ecuador acusa a Noboa de hostigamiento

La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad , acusó este lunes (13.05.2024) al presidente del país, Daniel Noboa, y a su Gobierno de hostigamiento, pero aseguró que no va a renunciar y que se mantendrá en el cargo.

"No les ha bastado con hacer todo lo que hicieron desde el destierro a Israel y todos los decretos de los que he sido víctima, decretos inconstitucionales", aseveró Abad, a la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana instó a no realizar declaraciones públicas sin autorización e instrucciones previas.