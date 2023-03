¿Viviremos pronto hasta los 150 años? Estudio sugiere que la humanidad no está "ni cerca" de alcanzar la esperanza de vida máxima

Según explica un nuevo estudio, la esperanza de vida humana puede superar el récord actual de 122 años y llegar a los 150. Las conclusiones de los autores David McCarthyI y Po-Lin Wang, del Terry College of Business de la Universidad de Georgia y del Muma College of Business Universidad del Sur de Florida, se basan en un análisis de las tasas de mortalidad de más de tres siglos en 19 países utilizando una variante de la ley de mortalidad de Gompertz. "Descubrimos que se ajusta extremadamente bien a los datos de mortalidad de cohorte. Utilizando esta ley, identificamos la edad más joven a la que los individuos de cada cohorte alcanzan una meseta de mortalidad supuesta, a la que llamamos Edad Máxima Gompertziana (GMA). Encontramos que, durante gran parte del período cubierto por nuestros datos, no hubo aumento en la GMA. Por lo tanto, las mejoras históricas en la esperanza de vida fueron en gran medida el resultado de la compresión de la mortalidad".