Werner Herzog: ocho décadas de un cineasta como no hay otro

En sus memorias, Herzog describe vívidamente cómo todo el cielo nocturno vibraba con un brillo naranja. "Desde ese momento supe que fuera, fuera de nuestro mundo, fuera de nuestro estrecho valle, había otro mundo que era peligroso, que era inquietante", escribe Herzog. La descripción termina con las sorprendentes palabras: "No es que temiera este mundo, sino que me daba curiosidad". La curiosidad por el caos, la naturaleza, el peligro, ha acompañado a Werner Herzog durante toda su vida.

Herzog ha influido en innumerables cineastas y se ha convertido en un icono de la cultura popular en su país de adopción, Estados Unidos, durante los últimos 20 años. Sin embargo, Herzog no quiere la ciudadanía estadounidense, a pesar de toda la adoración que recibe. No podía convertirse en ciudadano de un país que tuviera la pena de muerte, dijo en un podcast con la presentadora Sandra Maischberger.

"¿Adónde me llevó el destino a mí? ¿Cómo ha dado la vida siempre nuevos giros?", se pregunta Herzog en sus memorias. "Sin embargo, veo que muchas cosas son constantes: una visión que nunca me abandonó y, como buen soldado, el sentido del deber, la lealtad y el valor. Siempre he querido mantener los puestos de avanzada que todos los demás han dejado en fuga". Se siente atraído por los límites del mundo y de la sociedad. Donde otros ya no se atreven a ir, comienza el camino de Werner Herzog.