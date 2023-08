¿Ya salió a ver la superluna azul? No se la pierda porque la próxima recién se dará en 2037

Siempre y cuando el tiempo acompañe y el cielo esté despejado donde usted se encuentra, la luna más grande y brillante del año está siendo vista la noche de este miércoles (30.08.2023), en un evento astronómico poco frecuente que algunos medios han calificado como la "superluna azul", que no es otra cosa que la combinación entre una superluna y una luna azul.

Y precisamente hoy, tenemos la coincidencia de que hay una superluna, que además es azul (no por el color, sino porque en el mismo mes han aparecido dos lunas llenas como se explicó anteriormente).

Una luna azul, que no es azul

No obstante, se trata de la segunda luna llena en un mes -la primera fue el 1 de agosto -, razón por la que recibe el nombre de azul, aunque nada tiene que ver con el color , así que quien pretenda observar una luna teñida quedará probablemente decepcionado.

Las lunas azules son fenómenos poco habituales , ya que las lunas llenas suelen ocurrir solo una vez al mes, aunque "ninguna de estas definiciones tiene que ver con el color de la luna, por lo que la luna azul no se verá realmente azul", añadió el informe.

Se calcula que una luna azul ocurre en promedio cada dos años, aunque no siempre es así. La última ocurrió en agosto de 2021 y la próxima será en 2026. No obstante, la combinación de los conceptos, es decir, la superluna azul, es un evento astronómico aún más raro, el cual no volverá a ocurrir hasta el 2037.