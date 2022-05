Zelenski augura que Ucrania pronto tendrá “dos Días de la Victoria”

Escucha esta nota aquí

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este lunes (09.05.2022) que "muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania", en alusión al triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que esta jornada se conmemora en Ucrania y Rusia, y otro para recordar el triunfo que espera lograr en el actual conflicto con Moscú.

Solo "un loco" puede querer repetir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y cualquiera que repita crímenes como los ocurridos entonces está imitando la filosofía nazi, denunció Zelenski en el discurso publicado en su página web con motivo del 77 aniversario del Día de la Victoria sobre Alemania, en clara alusión al presidente ruso, Vladimir Putin.

Coincidiendo con este aniversario, en Ucrania "luchamos por una nueva victoria" para frenar la invasión que Rusia lanzó contra su país el pasado 24 de febrero y, aunque reconoció que el camino está siendo difícil, se mostró convencido de que el triunfo llegará. "Ganamos entonces”, dijo el mandatario, en referencia al triunfo obtenido en 1945, "y ganaremos ahora”.

"El mal siempre pierde”

"Estamos orgullosos de nuestros antecesores que, junto a otros pueblos en una coalición anti-Hitler, vencieron al nazismo. No permitiremos que nadie se anexione esta victoria, se la apropie", dijo Zelenski en el video, en el que se le ve caminando en la avenida central de Kiev. "No hay nada más peligroso que un enemigo insidioso, pero no hay nada más venenoso que un amigo falso”, sostuvo Zelenski, citando al filósofo ucraniano Grigory Skovoroda. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, agregó, "estamos luchando por nuestra libertad y la libertad de nuestros hijos”.

El mandatario recordó que su país ha pasado por diferentes guerras, pero ningún enemigo consiguió quedarse en Ucrania y echar raíces porque, aseguró, no hay invasor que pueda gobernar al pueblo libre ucraniano. Poco antes, de madrugada, Zelenski había reprochado a Rusia el haberse olvidado de lo que fue importante para los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, y adelantó que Moscú perderá esta guerra "porque el mal siempre pierde”.

Las palabras "nunca más", que se repiten en todo el mundo libre cada año los días de recuerdo de las víctimas de esa guerra, deben recobrar su peso, añadió en declaraciones realizadas tras efectuar un balance de los contactos que mantuvo el fin de semana con distintos líderes occidentales que visitaron la capital ucraniana.