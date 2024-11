Zelenski espera terminar la guerra en 2025 por "medios diplomáticos"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que quiere que la guerra en su país termine en 2025 por "medios diplomáticos", en una entrevista difundida este sábado (16.11.2024), aunque estimó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no busca la paz. "De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos", declaró en una entrevista a una radio ucraniana. Pero Putin "no quiere en absoluto la paz", añadió.

"Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar", declaró Zelenski en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.