Zelenski pide en Davos “verdaderas sanciones” contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este lunes en el primer día del Foro Económico de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el "máximo" de sanciones posibles, al tiempo que volvió a reclamar armas para su país. La guerra y las consecuencias para la economía planetaria concentran la atención del foro, que tras dos años de pandemia vuelve a reunir a las élites económicas y políticas del orbe.

"El mundo aún no ha impuesto sanciones contra Rusia que fuercen al país a pagar por sus acciones", dijo el mandatario. "Las sanciones deberían ser las máximas, y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia”, agregó Zelenski, quien intervino a través de videoconferencia. "Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia", sostuvo.

Los países occidentales imponen sanciones económicas a Rusia. Pero mientras Estados Unidos y Reino Unido renunciaron a importar petróleo, la Unión Europea no logró todavía un acuerdo sobre la cuestión por la dependencia de algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos. Además, una importante delegación ucraniana, que incluye a miembros del gobierno y del parlamento, está en Suiza para hacer oír las demandas del país.

"Mantener la paz por décadas”

Zelenski también se refirió a las armas, que su país pide desde el comienzo de la invasión para defenderse. "Ucrania necesita todas las armas que hemos pedido, no solo las que se han proporcionado", dijo el político, que aseguró que si se hubiera equipado a su Ejército en febrero, "el resultado habría sido decenas de miles de vidas salvadas".

En este sentido, Anastasia Radina, una legisladora ucraniana, dijo a la AFP que su país necesita armas "estilo OTAN", como tanques, sistemas de defensa aérea y aviones de combate. "Llevamos tres meses de guerra, decenas de miles de vidas perdidas y todavía estamos discutiendo si necesitamos aviones de combate. Francamente, es indignante", aseguró.

Zelenski también apuntó que es necesario imponer las sanciones, porque así "cualquier potencial agresor que quiere iniciar una guerra brutal contra su vecino sabe exactamente adónde se dirige". Esto serviría de precedente y permitiría mantener la paz por décadas, agregó. "Si la fuerza bruta domina, entonces no hay necesidad de reunirse en Davos", recalcó, antes de señalar que su país requiere ayuda financiera de al menos "5.000 millones de dólares al mes”.