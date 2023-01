A dos semanas del envío irregular de carne de res y pollo al interior, el Gobierno dice que garantiza el suministro de estos alimentos

Pero no fue la única acción de protesta, varias instituciones establecieron puntos de bloqueos en las principales rutas que unen a Santa Cruz con el resto del país, y que actualmente se mantienen.

Justamente estos bloqueos impiden el suministro de pollo y huevo a los mercados del interior del país . La anterior semana, la Asociación Departamental de Productores Avícolas de Santa Cruz (ADA) advirtió que no podría abastecer normalmente al resto de los departamentos a raíz de este conflicto.

Huanca llamó a la reflexión a los vendedores intermediarios de res y les pidió no elevar los precios aprovechando en la actual coyuntura, que vive Santa Cruz el principal proveedor de estos alimentos.

Se buscó la versión de Fegasacruz, pero el presidente de la entidad Adrián Castedo no pudo ser ubicado. Fuentes allegadas al sector indicaron que la decisión de no enviar no es del sector, sino de algunos afiliados y que la entidad fue solo la portavoz de este anuncio.