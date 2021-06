Aasana jubilará a 222 trabajadores para cumplir con reestructuración

Escucha esta nota aquí

Austeridad y eficiencia. Son los pedidos del Gobierno a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), a cambio de un préstamo de Bs 83,8 millones que permitirá a la institución que brinda servicios en los aeropuertos del país poder pagar deudas salariales, beneficios sociales e indemnizaciones. El Gobierno exige a cambio aplicar un plan de reestructuración que se cumpla en un plazo de 30 días hábiles posterior a la vigencia del presente decreto.



¿Qué significa esto? En primera instancia la jubilación de 222 trabajadores, lo que significará destinar Bs 64 millones.



El tercer artículo del Decreto Supremo 5228, que permitió evitar el paro indefinido, crea un fondo rotatorio para pago de sueldos, aguinaldos y previsiones sociales conforme a la escala salarial y gastos emergentes de la restructuración.



La reestructuración



Omar Alcón, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana (Fenta), explicó que en la actualidad hay 899 trabajadores con ítems, de los cuales 222 ya tienen edad para jubilarse, pero que por falta de recursos financieros no lo podían hacer.



Ahora que se cuenta con dinero se realizará el respectivo pago de las indemnizaciones y, de acuerdo con Alcón, se espera que en 30 días se logre avanzar en esta restructuración interna. “Una vez que se jubilen estos compañeros los ítems vacantes no se los usará. Esto es para generar un ahorro en la institución”, precisó Alcón.



Sobre el tema, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario con esos recursos prestados para Aasana y para garantizar la sostenibilidad de la empresa se necesitan ajustes; entre ellos, los trabajadores que pasen a jubilación.



Otra medida de restructuración interna es la reducción de horas y días en la atención de algunos aeropuertos que tienen baja transitabilidad para disminuir el gasto en horas extra.



Alcón aseguró que esta maximización de los gastos no contempla el despido de trabajadores, pero sí se analiza la reducción salarial de algunos cargos jerárquicos.



Mientras el ministro de Obras Públicas y Servicio, Édgar Montaño, sostuvo que Aasana viene arrastrando deudas desde 2020; durante el Gobierno de transición, y recordó que el exministro Iván Arias les entregó un fondo rotatorio de Bs 36 millones.



Deuda por cinco años



Otro aspecto a tomar en cuenta es el préstamo otorgado por el Gobierno, que debe ser devuelto por Aasana en un plazo máximo de cinco años, caso contrario el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas procederá al débito automático de las cuentas corrientes fiscales o libretas de Aasana a favor del Tesoro General de la Nación.



Al respecto, Alcón hizo notar que se espera que para esas fechas los ingresos de la institución mejoren. En 2020 se generó recursos anuales por Bs 90 millones; en 2019, Bs 140 millones y en 2018, llegaron a los Bs 240 millones.



EI acuerdo permitió dejar sin efecto el paro indefinido que iban a realizar desde ayer los trabajadores que prestan servicio en los aeropuertos



Cifras



Bs 34 millones. Es la cantidad de dinero que se destinará para el pago de los salarios atrasados, según la Aasana.

Bs 140 millones. Es lo que se proyecta generar en concepto de ingresos durante esta gestión, según la Aasana.



Gobierno busca eficiencia



Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas, precisó que se gastaba Bs 12 millones solo en material y escritorio, por lo que el acuerdo busca que Aasana genere recursos y sea autosostenible. Los Bs 83,8 millones debe pagarlos en cinco años.



Financiamiento



Marcelo Montenegro, ministro de Economía, dijo que el documento también establece la devolución de los recursos en cinco años.

