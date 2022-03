ABC alerta que falta de firma pone en riesgo crédito para carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista

Escucha esta nota aquí

En Santa Cruz, el presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, alertó que el crédito para el proyecto carretero Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista está en riesgo de perderse por la falta de firma del convenio con la Gobernación de Santa Cruz para asegurar el 30% que le corresponde, como contraparte, para la obra vial. El 4 de abril vence el plazo para el contrato de préstamo, cuyo documento es una condición que exige el organismo financiador CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para autorizar el crédito.



Según el presidente de la estatal de carreteras, se han enviado nueve notas oficiales de forma reiterativa a la Gobernación para suscribir el convenio intergubernativo para ejecutar el proyecto que comprende 80 km y con el que se pretende desahogar el tráfico vehicular liviano y pesado que ingresa de Argentina y hoy pasa por Santa Cruz, Warnes, Montero, Portachuelo y otros municipios del norte cruceño. Adicionalmente, desarrollar las zonas productivas del área de influencia del proyecto.

Nina instó a la Gobernación a firmar el convenio antes de que se pierda el financiamiento de $us 112 millones comprometidos por la CAF y los $us 30 millones de otros organismos financieros menores. “Hay una marcada preocupación del Gobierno porque hasta ahora no se firmó el documento”, puntualizó.

Se conoció que la Unidad Jurídica de la Gobernación de Santa Cruz está en proceso de análisis del documento y que ha realizado algunas observaciones al mismo y que pedirá sean subsanadas para proceder a la firma del convenio.