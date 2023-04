Abogado de ejecutivo del banco Fassil asegura que el préstamo de una joven no causó daño financiero y fue pagado

El abogado de Samuel Durán, que defiende al gestor de negocios Hernán S.V., indicó que la aprehensión de este ejecutivo, así como de los otros tres altos directivos de Fassil, no está fundamentada. Además, dijo que no existe riesgo de fuga y que las autoridades de la ASFI tenían conocimiento del préstamo millonario de dinero a una joven de 18 años desde hace varios días.

"Tenemos entendido que  el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión por eso se encuentra en dependencias de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), más allá que creemos que la misma no se encuentra fundamentada y no era necesaria . Este hecho sobre el cual se denuncia, se tenía conocimiento desde hace más de un mes y los directivos (de Fassil) no se dieron a la fuga, tampoco estaban haciendo actos preparatorios para el mismo", manifestó Durán en entrevista con Unitel.