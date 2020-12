Aduana detuvo tres camiones con bebidas y comestibles que pretendían ingresar por Villazón y Tupiza

Escucha esta nota aquí

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo, exhortó a los contrabandistas a no arriesgar su capital y más bien nacionalizar sus mercancías para evitar los decomisos por efectivos de las Fuerzas Armadas.



Serrudo habló al respecto después de activarse un nuevo ciclo de operaciones de lucha contra el contrabando en la ciudad de Tupiza para desarticular los clanes involucrados en el sur de los departamentos de Tarija y Potosí por donde se internan ilegalmente productos comestibles y bebidas alcohólicas desde Argentina.



"No arriesguen su capital, traigan sus mercancías por la Aduana, ahora hay facilidades para importar, horarios ampliados y no lo pierdan todo", recomendó la funcionaria.



Por las operaciones anticontrabando se detuvo a tres camiones con bebidas y comestibles que pretendían ingresar al país por Villazón y Tupiza en los últimos días.



A estos casos se sumó el decomiso de bebidas alcohólicas a bordo de otro camión que intentó evadir los controles en La Mamora (Tarija) proveniente desde Los Toldos (Argentina) que se conecta con una ruta en territorio argentino que fue inaugurada a mediados de este año.



Serrudo dijo que el contrabando carcome el “sueño de tener una patria amplia y próspera”.



El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, reveló que los contrabandistas están utilizando a niños y jóvenes para cometer esta ilícita actividad.



"Están dotados de tecnología, trabajan con jóvenes que conducen a toda velocidad y embisten a nuestros efectivos militares; sin embargo, con el trabajo unido y fortalecido los vamos a neutralizar", advirtió.



