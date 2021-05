Aduana implementa sistema de atención rápida en Viru Viru

Escucha esta nota aquí

Desde la Aduana Nacional (AN)se informó la implementación de sistemas de atención rápida para el control y aforo de equipaje de pasajeros que llegan a Bolivia en vuelos internacionales al aeropuerto internacional Viru Viru.

Para ello se incremento el personal de trabajo y se agregaron nuevos turnos, en especial para los vuelos que arriban con una mayor cantidad de pasajeros, como los de Madrid, Miami y Panamá.

También se aceleraron los tiempos de aforo, pues en la rutas con una menor cantidad de viajeros como los de Santiago (Chile) la revisiones tiene una duración de 25 minutos, mientras que, los vuelos de Estados Unidos y España con mayor cantidad de pasajeros demora unos 60 minutos, cuando antes los tiempos eran mayores.

La información fue ofrecida por Karina Serrudo, presidenta de la AN, quien ayer (12 de mayo), de forma sorpresiva, estuvo desde las 17:00 en la terminal aérea cruceña, para verificar el sistema de control.



Serrudo precisó que durante la presente semana se hicieron verificaciones y evaluaciones del trabajo que realiza el personal de la Aduana Nacional en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, respecto a la revisión de equipajes de pasajeros que llegan en diferentes vuelos internacionales.

“Hemos verificado que la gente ha asumido una cultura tributaria, hacen la declaración en su formulario N ° 250 como corresponde y si excede el monto de la franquicia por artículos nuevos, procede inmediatamente a hacer su declaración jurada del valor y la Aduana realiza el cómputo de sus impuestos y del gravamen arancelario,” explicó la funcionaria.

Franquicia hasta mil dólares



Los pasajeros que llegan al país pueden ingresar sus artículos usados sin restricción y transportar artículos nuevos por un valor de hasta 1.000 dólares, correspondiente a la franquicia que se otorga mediante el Régimen del Viajero.

Sin embargo, existen algunas limitaciones como la introducción de:

1. Hasta tres litros de bebidas alcohólicas.

2. No más de cuatrocientos cigarrillos.

3. Hasta 500 gramos de tabaco picado.

Cuando el valor de los artículos nuevos sobrepase la franquicia de $us 1.000, pero no excede los $us 2.000, ese excedente se nacionalizará mediante una declaración de mercancías de importación para el consumo de menor cuantía con el correspondiente pago de tributos aduaneros, detalló Serrudo.





Lea también ECONOMÍA Documento muestra que la Aduana sube precio de productos ingresados al país para que paguen más impuestos Un importador se contactó con EL DEBER para indicar que, por ingresar a Bolivia una consola PlayStation 5 desde EEUU, pagó impuestos por un monto de Bs 9.174, cuando el equipo se compró en $us 535 (Bs 3.723 con impuestos pagados en el país del norte)

​