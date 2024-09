Advierten que bloqueos frenan el flujo de $us 118 millones diarios de bienes y servicios

Jáuregui señaló que, en promedio, Bolivia ha exportado alrededor de $us 820 millones mensuales en los últimos tres meses. Sin embargo, los bloqueos recientes han provocado una pérdida diaria estimada en $us 9 millones, lo que afecta de manera considerable a las exportaciones del país.

“Estos paros no solo frenan las exportaciones, sino también la producción de bienes y servicios, que en Bolivia alcanza los $us 43 mil millones anuales, lo que equivale a $us 118 millones diarios”, explicó.