Advierten sobre el achicamiento de la balanza cambiaria; cayó 70% en dos años

Ya es un hecho que Bolivia dejó de exportar -anticipadamente- gas natural a la Argentina y, solo por ese concepto, se reduce en $us 50 millones el ingreso de divisas al país, según advirtió la Fundación Jubileo. De ese monto, $us 26 millones mensuales eran redistribuidos a gobernaciones, municipios, universidades públicas, Fondo Indígena, Renta Dignidad y TGN.

“La tendencia es repetitiva, menores ingresos por exportaciones y desembolsos de créditos externos, en cambio los egresos por importaciones estatales y pago del servicio de deuda externa tienden a crecer más. Por ejemplo, en julio 2024, los desembolsos de préstamos externos solo fueron de $us 33 millones, en cambio el pago de capital más intereses fue por $us 176 millones. Se observa, un claro desequilibrio entre la entrada y salida de divisas al país”, detalló.

De acuerdo con los datos recabados por Romero, del BCB, en 2023, el país tuvo un flujo neto de divisas de menos $us 544 millones, ya que el egreso de divisas fue de $us 7.047 millones, mientras que el ingreso de divisas fue de $us 6.504 millones, debido a que los ingresos por exportaciones estatales, desembolsos de deuda y otros no fueron los esperados.