Aeropuertos del eje, en mal estado; la terminal aérea de El Alto es la más afectada

“Da lástima que un aeropuerto internacional esté en este estado. Sillas rotas, asientos dañados, baños en mal estado. Es una lástima”. Este fue el reclamo de un usuario del aeropuerto de El Alto, infraestructura que tiene muchos problemas y que deja mala impresión a los turistas. Algo similar ocurre en las terminales aéreas de Santa Cruz y Cochabamba. El Gobierno anunció una inversión de Bs 101 millones para mantenimiento de aeropuertos.

El ingreso al aeropuerto de El Alto no refleja que esta infraestructura tenga el título de internacional. La cerámica en la puerta principal está rota y algunas rejas, en mal estado. Por dentro, los asientos están sucios y algunos con el tapiz roto. Los baños también están en mal estado. Incluso uno de ellos sufrió una inundación la semana pasada. El olor no es nada agradable. El personal de limpieza se limita a decir que no hay recursos para mantenimiento.

El aeropuerto internacional de El Alto está entre los cinco peores de Sudamérica, según el ranking “The Guide to Sleeping in Airports”, que se basa en la experiencia de los viajeros.

Una de las quejas más frecuentes sobre este aeropuerto es que no tiene demasiados asientos para descansar. Ni en la sala pública ni en la sala de preembarque. Muchos viajeros tienen que esperar su vuelo sentados en el piso.

“Llama la atención que no haya suficientes asientos para descansar. ¡El piso es frío! Así debemos pasar las horas en este aeropuerto”, reclamó una viajera peruana que esperaba una conexión a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las paredes muestran humedad y rajaduras en el sector de llegadas nacionales y en el ascenso al segundo piso del aeropuerto.

Las principales razones por las cuales los aeropuertos están en la categoría de peores es la desorganización, la falta de control en la aglomeración de gente, la falta de papel higiénico, insuficientes sillas de descanso, la falta de opciones para comer o para entretenerse en la espera y los retrasos.

En Bolivia solo hay tres aeropuertos que tienen la categoría de internacional: Viru Viru, en Santa Cruz; El Alto, en La Paz; y Jorge Wilstermann, en Cochabamba. Los demás no tienen el título porque tienen varias fallas, incluido Alcantarí, que está en Chuquisaca y que es una obra moderna.

En el aeropuerto de Viru Viru existen quejas de usuarios referidas a la cantidad de sillas de descanso. Esa observación se debe a que los pasajeros optan por descansar en el piso de la sala pública o también en preembarque. Los baños de este aeropuerto están en buen estado. “Tenemos que sentarnos o echarnos en el suelo para esperar que abran las ventanillas de atención”, dijo una usuaria.

Otra queja de Viru Viru es sobre el control de equipajes y retención de productos a pasajeros que llegan del exterior. Una pasajera denunció que personal del aeropuerto le decomisó medicamentos comunes que no tenían un fin comercial. “Era una sola caja de pastillas que traje para mi madre. Lo retuvieron bajo la sospecha de que eran para vender. Les mostré incluso la boleta de pago y ni así me los devolvieron. Fue un momento de rabia”, denunció.

Otra pasajera tiene un relato más llamativo. A ella le sacaron de su maleta su ropa interior sin su autorización. Nunca supo quién, pero está segura de que fue en el aeropuerto de Viru Viru, ya que llegó desde Madrid, España, en una sola conexión.

El Gobierno anunció que durante este año se invertirán más de Bs 100 millones para obras de ampliación, mejoramiento y equipamiento de los aeropuertos del país con el fin de dar una mejor atención a los usuarios nacionales e internacionales.

“Estamos mostrando inversión correcta, oportuna, para impulsar la industria sin chimenea (…). Por lo tanto, el día de hoy les hago la invitación a los hermanos constructores, a los especialistas, en lo que se refiere a construcción de aeropuertos. Son noticias buenas y alentadoras (…), todos los aeropuertos van a ser beneficiados con recursos económicos en el mejoramiento de la atención y obviamente en el mejoramiento de los sistemas de alerta que tienen que tener cada uno de los aeropuertos”, destacó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Por su parte, el director ejecutivo nacional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, informó que la inversión se ejecutará de acuerdo a las necesidades de cada aeropuerto. El funcionario ve que el de El Alto es el que necesita más mejoras, por lo que aparte de los Bs. 100 millones se destinará Bs 400.000 solo en esta terminal aérea.

“Estamos inyectando más de 400 mil bolivianos para mejorar todo en cuanto a la estética del aeropuerto internacional de El Alto. Vamos a darle lugar al tema de pintura, el tema de las alfombras, los muebles, los asientos y los baños”, afirmó Pozo.

En Cochabamba hay quejas de usuarios del aeropuerto Jorge Wilstermann. También existen reclamos por la cantidad de asientos y la calidad de las sillas. Hay denuncian de que estos muebles están en mal estado, al igual que los baños. También reclaman por los descansos en los pisos, algo que se volvió común en los tres aeropuertos del eje central.

El ministro Montaño anticipó que el pago de uso de aeropuerto será indexado al billete electrónico en los aeropuertos de Uyuni, Potosí, Alcantarí, Tarija, Yacuiba, Pando, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Oruro y Rurrenabaque, de modo que estará a la par de las terminales aéreas del eje troncal como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

“Le vamos a dar más confort a nuestros pasajeros. Solamente en los tres aeropuertos principales se podía realizar eso, pero hemos hecho un convenio con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y con esto desaparecen las largas colas”, dijo Montaño.

Hasta 2019, de los siete aeropuertos construidos o remodelados bajo la gestión del presidente Evo Morales, en cuatro no se realizan vuelos comerciales: Copacabana, San Ignacio de Velasco, Chimoré y Monteagudo.

