AFP Previsión hace notar que si su labor fue “horrorosa”, ¿por qué el Gobierno copia su tecnología y mantiene la capitalización individual?

A estas preguntas la AFP ensayó esta respuesta. Que la preferencia por las AFP se debe al origen de la Ley de Pensiones de Bolivia de noviembre de 1996, “con esta ley vigente, las AFP empezaron a operar el sistema seis meses después, en mayo de 1997, con un coste de desarrollo tecnológico aproximado de unos $us 3 millones . Con la vigente Ley 065 de 2010, la Gestora Pública se creó en enero de 2015 y culminará su entrada en funcionamiento total en mayo de 2023, es decir, 13 años después de la promulgación de la nueva Ley de Pensiones y con un coste hasta la fecha desconocido ”.

En la nota de prensa que se nos hizo llegar a EL DEBER , Previsión insiste en no dejar pasar por alto “la afrenta feroz recibida por un alto funcionario del Estado malinformado, asesorado en el odio y el rencor, llegando a pedir públicamente el arraigo de los altos ejecutivos de una AFP sin ningún tipo de fundamento, haciendo alusión a cantidades que nadie sabe de dónde han salido, e incluso hablando de negociados entre empresarios cruceños y españoles ”.

“Se dice que días antes de la intervención de Fassil, una AFP hizo un negociado y le dio $us 1.200 millones a dicho Banco. Éste jamás hubiera sido intervenido porque solamente necesitaba una liquidez de entre $us 200 y $us 300 millones para cubrir la fuerte demanda de depósitos de los ahorristas, y además, dicho supuesto acuerdo, laAutoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) lo hubiera vetado, porque como sabe, toda inversión que realizan las AFP debe ser informada al Regulador con un mínimo de 24 horas de antelación”, precisaron desde Previsión.