Agro: “como sector no practicamos la quema”

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el sector agrícola no realiza la quema o chaqueos que es la principal causa de la fuerte humareda que se registra en Santa Cruz.



A través de redes sociales se señaló a la actividad agrícola de ser la responsable de las quemas que han hecho que la calidad del aire llegue a sus peores índices. Incluso un concejal del municipio de Santa Cruz propuso anular un paquete de medidas adoptadas en el Gobierno del expresidente, Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola.



Durante la jornada de ayer algunos ciudadanos realizaron una marcha exigiendo a las autoridades extremar los controles para evitar los chaqueos. Incluso algunas voces apuntaron a la agroindustria como responsable de un “ecocidio”.



El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, explicó que los afiliados a esta organización que agrupa a los productores de soya, sorgo, maíz y trigo, no realizan esta práctica dentro de sus procesos productivos.



El chaqueo es usado como método de limpieza del suelo para quitar la maleza. La práctica es habitual en algunas regiones agrícolas del país.



No obstante, Hernández sostuvo que en Santa Cruz esta práctica no se realiza porque quita varios nutrientes a la tierra que los productores necesitan para mejorar el rendimiento de sus cultivos.



“Como sector no practicamos la quema porque los productores vienen desarrollando prácticas conservacionistas con la siembra directa y la rotación de cultivos para tener rastrojo en el suelo como cobertura y de esa manera hacer un manejo adecuado con el medioambiente”, explicó.



Añadió que la práctica de la quema es “realizada por nuevos asentamientos de comunidades que vienen habilitando pequeñas parcelas de tierra, de acuerdo a la dotación otorgada”.



Por último, dijo que “los chaqueos con la práctica de la quema pueden afectar a los productores, porque el fuego pone en riesgo el rastrojo acumulado de varias campañas agrícolas; que es lo que cuidan porque les ayuda a infiltrar el agua de lluvia y mantener la fertilidad de sus suelos”.



Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), pidió controlar los incendios, a tiempo de asegurar que los mismos no son provocados por los productores, que para la limpieza de sus campos recurren a otros sistemas.