Agro empuja la reactivación, pero turismo y servicios no despegan

Al filo de cumplirse el primer semestre de la presente gestión, empresarios de Santa Cruz y La Paz dejan entrever que los actores económicos del sector turismo y comercio no despegan y que la agroindustria es el ‘motor’ que empuja la reactivación.



Pese a que no hay estadísticas cerradas o finales sobre el desempeño, al primer semestre de los sectores afiliados a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), según el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) de la organización empresarial, con indicadores relacionados con dichos sectores, la ansiada reactivación todavía no se ha consolidado.



En el ámbito industrial, el Cebec señala que existen dos ramas, agroindustrial y otras industrias. La primera, según el Cebec, pudo resistir la pandemia por la continuidad de la cadena, pero hoy es afectada por el contrabando y su expansión es moderada; mientras que la segunda (otras industrias) todavía sigue contraída.



En cuanto al comercio, según el Cebec, las actividades de este sector en Santa Cruz de la Sierra han estado por debajo del 20% y 30% de los niveles normales previos a la pandemia en los primeros cinco meses del año. En los servicios, la situación ha sido también similar.



En el sector turismo, se aclara que ha sido golpeado por las restricciones aplicadas para contener la pandemia. De hecho, aluden que las pernoctaciones en hoteles hasta el mes de abril fueron un 40% menos que el año pasado y la llegada de turistas extranjeros un 80% menos que en similar periodo.



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desveló que, de enero a abril de este año, la economía boliviana logró un crecimiento estimado del 5,3% con una importante dinámica de la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera y comercio, entre los principales sectores, según datos estimados del Índice Global de Actividad Económica (IGAE).



Detalló que el sector de minería registró un crecimiento acumulado del 34,2%, construcción (17,9%), hidrocarburos (10%), la industria de manufacturas (9,6%), comercio (8,4%) y otros servicios (8,1%). Asimismo, Montenegro expuso que, de enero a abril de 2021, se registró una recuperación en los indicadores de comercio exterior.



Las exportaciones, en promedio, llegaron a $us 3.096 millones, con un crecimiento del 34%, mientras que las importaciones alcanzaron a $us 2.643 millones, un ascenso del 15,8%, según las cifras del INE.



Foco de la recuperación



Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, el sector empresarial y productivo cruceño, con iniciativas e inversiones, lidera la reactivación en Bolivia.



Describió, entre otros proyectos, la del Grupo Empresarial Lafuente y Santa Cruz Financial Group del Banco Fassil que firmaron un acuerdo para el financiamiento a todas las empresas que intervengan en la construcción de la ‘Ciudad Inteligente’ con una inversión que llegará a $us 4.500 millones.



Hizo notar que las agroindustrias azucareras (Aguaí, Guabirá y La Bélgica) encaran proyectos de inversión por $us 108 millones y también relievó las exportaciones de las industrias cárnicas que crecieron un 144%. Pasaron de $us 11 millones en el primer trimestre de 2020, a $us 26,8 millones en igual periodo de la presente gestión.



Antelo anticipa que Expocruz reunirá de manera presencial a todos los sectores productivos generando más de 70.000 fuentes de empleo. Además, dijo que ya se realizaron ferias sectoriales -Agropecruz, Expoforest y Expoutdoors- cumpliéndose con éxito y con todas las medidas de bioseguridad.



En la otra vereda, según refirió, el sector hotelero y la gastronomía han reducido sus planillas en más de la mitad y aún siguen afectados por las restricciones en horario clave para sus ingresos. “El comercio y la industria formal han sido golpeados por el contrabando y la informalidad”, expresó Antelo.



Estado de sobrevivencia



Pese a la dinamización de la economía en los primeros seis meses de este año, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, advierte que minería, hidrocarburos, construcción e industria manufacturera están en proceso de recuperación beneficiados por los precios internacionales y el incremento de la demanda y que



otros sectores no han podido sobrellevar la crisis, como turismo, hotelería, gastronomía y áreas culturales porque las limitaciones en sus actividades debido a los contagios de Covid-19 en ascenso.



Habla de un incremento importante en las exportaciones del 34% hasta abril de la presente gestión, logrando una balanza comercial positiva. No obstante, alude que los empresarios paceños consideramos que falta mucho para que la economía pueda logar una verdadera reactivación que permita generar mayores fuentes de trabajo digno. “De momento, estamos conscientes que primero se debe velar por la salud de la población con la vacunación masiva para llegar a la normalidad en todas las actividades y sectores; entre tanto, estamos haciendo esfuerzos para sobrevivir”, vertió Ascarrunz.



Recuperación condicionada



Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el presidente Óscar Mario Justiniano, dice que es difícil encontrar sectores que han consolidado una reactivación económica sostenida, aunque existen indicios de mejoras en el sector soyero por ventajas en los rendimientos, o buenas perspectivas en el sector ganadero. Sin embargo, alude que situaciones coyunturales como cierre o limitaciones a las exportaciones y el contrabando ponen en riesgo y limitan el crecimiento de los sectores productivos.



El titular de la CAO juzga que la falta de reactivación económica general, de propuestas y agenda productiva, limitan el desarrollo de todos los sectores que ven extenderse la crisis económica incrementando el riesgo de cierre de unidades productivas.