Agua y castigo a los avasalladores son pedidos del agro al Gobierno

Al sector agropecuario del país le preocupa la sequía y los avasallamientos de tierras privadas, por ello considera que estos temas deben ser prioridades en la atención de las entidades subnacionales y del Gobierno central, dijo el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), José Luis Farah.



Según el dirigente, se siente con rigor el cambio climático que tiene su impacto en la provisión de agua para riego y consumo animal.



“Tenemos que pensar que los momentos de sequía cada vez serán más largos. Entonces los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) deben apoyar con agua a los agricultores que producen alimentos. Sin productores no hay alimentos”, declaró Farah a EL DEBER.



A su criterio, las entidades subnacionales tienen que priorizar proyectos de acopio de agua que ya lo están haciendo en otros países y en Bolivia no tenemos que estar inventando la “pólvora”.



Asimismo, el ejecutivo consideró que otra prioridad es la protección estatal de las tierras privadas para frenar los avasallamientos en Santa Cruz y otras regiones del país.



“El avasallamiento es condenable y no puede existir en Bolivia. No pueden ingresar a una propiedad privada que por ley corresponde a una persona que vive y trabaja para producir alimentos”, expresó.



En opinión de Farah, el Estado debe aplicar las leyes vigentes para sancionar a los avasalladores no solo en Santa Cruz, sino en otras regiones del país, donde se registran el ingreso intolerable a propiedades privadas.



Ante la consulta sobre el área afectada por la toma de tierras, desde la Confeagro indicaron desconocer la cantidad de superficie avasallada.



“La gente avasalladora debería estar presa. En Bolivia solo aplicando la Ley y metiendo preso a los cabecillas se podrá frenar los avasallamientos”, manifestó Farah.



Impulso a Tarija



Farah junto al directorio de la Confeagro se reunió con el alcalde Johnny Torres y encabezaron un encuentro sectorial para reactivar la Cámara Agropecuaria de Tarija (CAT).



Farah remarcó que el objetivo es unificar al sector agropecuario nacional, pues cada departamento tiene bondades y características de producción, “debemos estar apoyándonos. Es el momento en que Santa Cruz y Bolivia tienen que estar unidos”, señaló Farah.



Destacó que los productores tarijeños tienen en la mira la producción de camélidos y el trabajo genético en este subsector, así como la búsqueda de nuevos mercados para las frutas que se cultivan en la región, como frutillas y uvas.



Para dar forma a este impulso se realizó la elección de una nueva directiva encabezada por Jaime Enríquez Luján, productor lechero que resaltó las altas expectativas que hay por expandir y promocionar la producción departamental.



El productor remarcó que se debe aprovechar la experiencia cruceña. Para vincular no solo a los productores de materias primas, sino también a los que dan valor agregado y a aquellos inversionistas, privados o públicos, que llegan a Tarija.



De acuerdo con Lujan, la principal necesidad de los productores se contar con mercados externos, ´para poder comercializar su producción.



“El objetivo es tener todo en orden en el ente camaral para empezar a articular una nueva hoja de ruta sectorial y más tomando en cuenta que hay productos con potencial como el vino y el singani”, hizo notar el dirigente, que se mostró optimista por el nuevo rol que desempeñará la CAT, en la producción regional.