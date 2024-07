Air France KLM suspende emisión de pasajes en Bolivia

Más del 90% de las líneas áereas que operan en Bolivia han aceptado cobrar en bolivianos, pero la Cámara Boliviana de Turismo (CBT) reclama la inacción del Gobierno, porque eso no soluciona el problema. Aquellas compañías aéreas que no tocan suelo boliviano, pero que venden rutas de conexión desde Lima, Bogotá o aeropuertos en otros países, sí cobrarán solamente en dólares, lo que obliga al viajero a acudir al mercado negro para comprar la moneda estadounidense y, de esta manera, poder pagar su viaje a Norteamérica, Europa, Asia o donde quiera ir.

Yanela Zárate, gerente general de Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en Bolivia, explicó: “Los agentes generales son aquellos que no realizan operaciones aéreas en Bolivia, pero pueden vender sus boletos. Le explico con un ejemplo, ellos compran un tramo, por decir La Paz-Lima con BoA, Avianca o con quien sea, y luego, desde Lima adquieren cualquier otro segmento: Miami, Shanghái (China), o donde ellos quieran”. Por lo tanto, el viajero sólo podrá pagar el primer tramo en bolivianos, y el resto se verá obligado a hacerlo en dólares.

Complementó que “ese es el problema que intentamos resolver con el ministerio de Economía y Finanzas. La Cámara Boliviana de Turismo, desde el 15 de mayo solicitó una reunión con el ministro del área. Sabemos que él derivó la nota al Viceministro de Política Tributaria, quien hasta la fecha no nos ha convocado. Efectivamente, 90% de las líneas aéreas que operan en Bolivia aceptaron cobrar en bolivianos, pero eso no es suficiente. El pasajero deberá buscar pagar sus boletos con las líneas que no operan en Bolivia mientras no exista un pronunciamiento oficial del Gobierno, y por consiguiente, de esas líneas aéreas, que estamos buscando, pero hasta ahora no se dio”, aseveró.

En el Estado Boliviano hay 11 operadores internacionales: Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Avianca, Avian, Corendon, Conviasa, Copa Airlines, Lan, Lan Perú, Gol y Paranair. Próximamente se unirá Air Caribe de República Dominicana. Todos ellos son parte de BSP y de IATA. Boliviana de Aviación (BoA), por su parte, también emite pasajes internacionales.