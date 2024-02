Al borde del agotamiento: la silenciosa realidad de las madres trabajadoras

Carrazana resalta que no todas las madres que trabajan y atienden su hogar presentan estrés crónico, “éste puede verse influenciado por varios factores, entre ellos la personalidad de la madre, los hábitos, costumbres, las experiencias de vida, entre otros; sin que ello signifique que la persona que no desarrolla este síndrome sea mejor que la que no lo hace”.

- Tener expectativas realistas: Aprender a ser realista respecto a los propósitos personales y profesionales y no ser muy idealista para que no se genere frustración cuando no se las logra aquello que buscaba. Por ejemplo, no buscar ser la mejor madre, la mejor esposa y trabajadora en su empresa; es más aconsejable dar lo mejor de una en la medida de sus posibilidades, no más allá de sus posibilidades porque eso ya genera estrés agudo.