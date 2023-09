Al inicio de septiembre, Gobierno anuncia que presupuesto para Santa Cruz caerá en Bs 125 millones en 2024

En este sentido, la autoridad de la cartera económica indicó que uno esos factores exógenos es la disminución internacional del barril de petróleo, que en “2022 se ubicó entre $us 110 y $us 120 el barril, mientras que, en 2023, su cotización bajó a $us 73. "Contemplando esta situación y, ante la caída de la demanda china, manejamos un valor del petróleo de $us 71", explicó Montenegro.