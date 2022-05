Alertan sobre negocios 'favorables', que pueden ser estafa, como las denuncias contra Grupo Akros

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió un comunicado en el que detalla que las empresas Grupo Akros 7 SRL, P.H.V., Z.H.V. y V.H.H.V. “no están autorizadas, ni reguladas por ASFI para realizar actividades propias de las entidades financieras en el marco de la Ley N°393 de Servicios Financieros”. Se conoce que esas y otras empresas están estafando a personas que piden préstamos económicos, según el reporte.

La ASFI recomienda a la población que no se deje sorprender por anuncios y negocios mercantiles que suelen ofrecer condiciones financieras aparentemente favorables, porque: “al estar operando al margen de la regulación y supervisión de esta entidad, podrían ser objeto de engaño y ser víctimas de estafa”. E

n ese sentido, aconseja acudir a las entidades financieras que cuentan con una licencia de funcionamiento emitida por ASFI.

“Para conocer la lista de entidades autorizadas para realizar actividades financieras, visite la página web: www.asfi.gob.bo. Si desea efectuar consultas al respecto, comuníquese inmediatamente con la línea gratuita de ASFI 800 103 103”, finaliza el comunicado.



Tres representantes de Grupo Akros 7 tienen mandamientos de aprehensión en su contra por el delito de estafa agravada, según dio a conocer el abogado Jaime Soliz, patrocinante de al menos 15 afectados por esta empresa que realizaba intermediación financiera par la adquisición de bienes inmuebles en Santa Cruz y La Paz.​

De acuerdo con Soliz, algunos de sus defendidos habían entregado sumas de $us 20 mil para la compra de un bien inmueble a esa empresa, que debía pagar a la constructora o encargada del proyecto inmobiliario, pero que en realidad el monto pagado era muy inferior; como ejemplo citó $us 2 mil. Es decir, que Akros 7 permitía, a personas que no contaban con el monto total, la compra en cuotas de bienes inmuebles.

En otros casos se trataba de inversores que debían obtener réditos por los movimientos de su capital, pero que no los llegaron a obtener. Las inversiones fluctuaban entre $us 120 mil y $us 150 mil, según el abogado.

" (...)Te enseñaremos cómo comprar tu casa o departamento en cuotas, sin interés y sin financiamiento tradicional", ofrecía Akros 7 en su cuenta de Instagram.

Al menos 50 personas fueron afectadas por esta empresa que, “mediante un buen trabajo de marketing”, logró convencer de una seriedad y solidez que, al final, resultaron ser inexistentes.

Soliz señaló que buscan a tres hermanos, que posiblemente se encuentren en países vecinos.