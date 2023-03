Alta fertilidad y débil control alienta las pugnas de tierras en Guarayos

“Como Gobierno vamos a hacer respetar las leyes y normas. No vamos a permitir ningún tipo de avasallamiento ni de pequeños, medianos o grandes empresarios”, advirtió el ministro de Desarrollo Productivo, Remmy Gonzales.

En una entrevista a medios estatales, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez reveló que, del total de denuncias la entidad estatal no tiene competencia. “Hay 237 denuncias que han llegado al INRA, pero en 100 el INRA no es competente porque ya están titulados. Cuando ya están titulados, el INRA no tiene competencia, (en ese caso el propietario) debe acudir con su título de inscripción al juez agroambiental”, precisó.