Amaszonas dice que invirtió $us 20 millones para operar en Bolivia

La principal cabeza de la aerolínea Amaszonas rompió el silencio y apareció para defender a su compañía de las sanciones establecidas por el Estado, que decidió retirar las placas de funcionamiento a cuatro de sus aeronaves. Mauricio Souza, director ejecutivo de la firma, dijo que inyectaron $us 20 millones y que generan empleos en el país. En ese sentido, incluso anunció que demandará al Estado por el daño causado a la compañía en tribunales de Estados Unidos y Brasil.



Con esto, el empresario salió a responder al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que cuestionó el manejo financiero de la empresa privada y aseguró que la sanción establecida por el Gobierno busca resguardar la seguridad de los pasajeros.



El 8 de agosto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró la placa de funcionamiento de cuatro aviones que eran operados por Amaszonas. La medida se ejecutó incluso pese a que un fallo de la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó frenar la medida interpuesta por la entidad estatal.



Sin embargo, la DGAC hizo caso omiso y aseguró que como ente fiscalizador del sector aeronáutico no fue notificado. Además, la institución dijo que recién este 15 de agosto se definirá si mantienen o suspenden la sanción contra la compañía aérea.



“¿Dónde está la ley? Nosotros trabajamos y generamos inversiones dentro del país. Cuando el ministro habla de que no hubo inversiones, nosotros enviamos a un banco boliviano 20 millones dólares. El tema es que nosotros vamos a pedir cuentas y los perjuicios que estamos teniendo a las dos cortes, brasileña y americana, contra el Estado boliviano”, dijo Souza a una red televisiva, cuyas declaraciones fueron replicadas por la agencia ANF.



Días atrás el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, cuestionó el manejo financiero y dijo que incluso la línea aérea tiene una deuda millonaria con el propietario de la aeronave de más de $us 17 millones. A esta deuda, según la autoridad, se suman compromisos financieros con Impuestos Nacionales, Aduana, DGAC, ATT, Naabol y otras empresas de servicios.



“Amaszonas está manejando y sigue manejando de mal manera el tema de sus finanzas y obviamente quiere incluir en sus temas privados al Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso es que reiteradamente hemos informado que es un problema de privados, es un lío financiero entre privados”, dijo.



No obstante, Souza sostuvo que la compañía paga semanalmente $us 130.000 por la licencia de los aviones que está usando.



“Hablan de que no pagamos la licencia de los aviones, ahí está la comprobación que pagamos semanalmente 130 mil dólares de licencia; todas las deudas que tenemos con impuestos, de acuerdo al plan de pagos, están al día”, señaló.



En esa línea, dijo que la medida ha impedido el pago de sueldo de 400 trabajadores de la aerolínea.



BoA atendió a pasajeros



Tras la suspensión de vuelos de Amaszonas, algunos pasajeros optaron por recurrir a Boliviana de Aviación (BoA) para viajar.



Desde la compañía estatal indicaron que, en los primeros dos días, de este hecho, atendió “a pasajeros que se acercaron de manera individual y a pasajeros apoyados por la ATT, aproximadamente 350 en las estaciones de La Paz, Santa Cruz y Sucre”.



El experto en aeronáutica civil Jorge Valle dijo que “claramente hay una intención de favorecer a la aerolínea nacional”, con la sanción contra Amaszonas.



Mientras que algunos legisladores opositores cuestionaron al ministro Montaño por la medida.



“Qué bonito hacerse al gallo, cuando usted tiene todo el aparato estatal a su disposición para someter a los empresarios privados”, señaló Marcelo Pedrazas, diputado opositor.



Agregó que el modelo de Estado del MAS, no quiere que la empresa privada crezca ni que los emprendedores tengan mejores condiciones en el país.



Desde BoA indicaron que tras su creación ha tenido competencia y ha sido un operador minoritario por varios años en el mercado nacional.



Y que ha sabido manejar sus estrategias especialmente de oferta de vuelos y diversidad tarifaria, estableciendo una red de destino en los nueve departamentos.



La empresa agregó que el mercado internacional, tiene competencia en todas las rutas y tiene participaciones de mercado diferentes y próximas al 50%. Y tiene el 82% del mercado nacional.