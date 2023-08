Amaszonas sigue brindando servicios y alista su defensa legal para frenar el retiro de matrícula de cuatro aviones

Sin embargo, en este proceso Dardo Gómez, gerente general de Amaszonas, expresó su malestar porque la DGAC bajó los plazos de 10 a cinco días para que la empresa aérea privada haga los descargos legales correspondientes en el intento de sacar las matrículas a cuatros aviones que alquila a la compañía GY Aviation Lease 1816 Co. Limited

La autoridad de la DGAC remarcó que el actual problema entre Amaszonas y la compañía GY Aviation Lease 1816 Co. Limited lo deben solucionar entre ellos, pues es un tema privado, que surge por la controversia del monto de una deuda “que -según el arrendatario- es de $us 17 millones, mientras que -para el que alquila los aviones- es de $us 11 millones”, detalló García.