Amazonas critica que no se respeten los plazos y alerta sobre la "posible toma" de sus oficinas por la DGAC

Sobre el tema, GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd, arrendador con sede en Dublín (Irlanda), se comunicó con EL DEBER para señalar que “ sus aeronaves permanecen ilegalmente en posesión y operadas por la aerolínea boliviana compañía de servicios de transporte aéreo Amaszonas , a pesar de que los arrendamientos han sido rescindidos”

“GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. entregó y colocó cuatro aeronaves en acuerdos de arrendamiento operativos a Amaszonas en 2019. Amazonas de manera constante no honró e las obligaciones contractuales en virtud de los acuerdos de arrendamiento, incluida la falta de pago de los alquileres. En el momento de la terminación del arrendamiento, Amaszonas debía a GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd. más de 17 millones de dólares, en virtud de los acuerdos de arrendamiento”, explicó el arrendatario.