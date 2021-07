América Latina bate récord en inversión en riesgo en el primer semestre de 2021

Escucha esta nota aquí

La inversión en riesgo de América Latina alcanzó los $us 9.300 millones en el primer semestre de 2021, según el estudio State of Venture de CB Insights, plataforma de inteligencia de mercado tecnológico. Así lo reportó América Economía.

El monto alcanzado por las 394 operaciones casi duplica el total de inversiones de 2020, en el que 526 operaciones acumularon $us 5.300 millones. La explosión en inversiones de este período estuvo impulsada específicamente por el segundo trimestre de 2021, donde los emprendimientos de la región lograron levantar $us 7.200 millones a través de 194 operaciones.

Seis startups de América Latina fueron las protagonistas de este segundo trimestre. En primer lugar, está el neobanco brasileño, C6Bank, que vendió el 40% de participación a JP Morgan por aproximadamente $us 2.021 millones. El segundo lugar del podio lo ha conquistado también un neobanco brasileño, Nubank, con su levantamiento serie G de $us 750 millones y, en el tercer lugar, está la plataforma mexicana de e-commerce de autos usados, Kavak, que levantó $us 485 millones en su ronda de inversión serie D.

En las siguientes posiciones están Ebanx, la startup brasileña de servicios financieros ($us 430 millones), Quinto Andar, la plataforma de e-commerce brasileña de inmuebles ($us 300 millones), y Block.one, el emprendimiento de Islas Caimán de software basado en blockchain ($us 300 millones).

El informe también reveló un ecosistema de emprendimiento más maduro. Por una parte, las inversiones en startups en etapa mediana ocuparon el 14% del total, mientras que en el segundo trimestre de 2020 representaba solo el 6%.