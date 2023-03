Analista ve que inversión de aportes jubilatorios en Bonos Soberanos provoca daño irreversible

Luego de conocerse que las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ), Futuro y BBVA Previsión, invirtieron $us 918,8 millones en los Bonos Soberanos, que han perdido valor en el mercado global, expertos en tema jubilatorio tienen diferentes lecturas.

Villarreal aclaró que, si bien la Gestora Pública -cuando en mayo próximo se haga cargo de la administración total de los fondos del Sistema Integral de Pensiones- no podrá disponer de los más de $us 23.000 millones que administrará porque están invertidos. Eso no sucederá con las recaudaciones mensuales que recibirá, ya que el gerente general de la Gestora Pública declaró en diciembre pasado que se harán inversiones en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN).