Analistas ven que discurso de Arce es político y no propone soluciones estructurales a la crisis

Para Arce, la falta de un programa de exploración es la fuente de esta crisis de divisas y de energía, a lo que se debe sumar la no aprobación de la Asamblea Legislativa de los diferentes créditos externos que logró el país, al déficit de los dólares por parte del sector privado y finalmente a los efectos de la inflación mundial. El jefe de Estado sostuvo que las medidas estructurales tienen que ver con la puesta en marcha de un programa de exploración para potenciar la producción de hidrocarburos. “ El agotamiento de los pozos no ha sido reemplazado con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos para poder reemplazar la producción que se estaba agotando”, indicó Arce, refiriéndose a gestiones pasadas. Otra medida es la apuesta por los biocombustibles, en este sentido el jefe de Estado indicó que ya hay una planta de biodiésel funcionando con capacidad de procesamiento de 1.500 barriles por día.

Adelantó que próximamente habrá otra planta con la misma capacidad de producción, a la vez de invitar al sector privado a participar en este proyecto de la energía renovable. Al respecto, el analista económico, Rubén Arias, sostuvo que la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo cuestionable, pues en el caso de la exploración de hidrocarburos, los resultados han sido limitados , y el contexto global de transición energética hace que las inversiones en este sector sean cada vez más riesgosas. “ Apostar por un modelo basado en los combustibles fósiles puede no ser sostenible en el mediano plazo, tanto por factores económicos como ambientales", dice.

Además, la producción de biocombustibles, aunque puede diversificar la matriz energética, enfrenta desafíos significativos, como la necesidad de generar incentivos económicos suficientes para el sector privado y garantizar que esta producción no entre en conflicto con la producción de alimentos, un problema observado en otros países”, analizó Arias.



La política de sustitución de importaciones es el otro pilar donde se apoyan las soluciones planteadas por el Gobierno. Sobre el tema, Cristian Aramayo, economistas, remarcó que la sustitución de importaciones y sus variantes (como la sustitución “competitiva de importaciones” y otros) son un fracaso técnico, histórico y económico.



“No hay evidencia alguna de que funcione más que como un pretexto político para incrementar la participación del Estado sobre las actividades económicas del país”, observó a tiempo de subrayar que el presidente no es coherente con la realidad económica y social del país.



“Él refiere de una 'herencia' de la situación económica que él, como ministro, provocó. En la presentación se hizo una repetición de “agotamiento” de la nacionalización. No hay un sinceramiento completo del problema (que es el elefantiásico gasto estatal), el objetivo del mensaje fue controlar aún más las expectativas siendo incoherente con los lustros en que el presidente Arce era ministro de economía de Bolivia”, objetó Aramayo.