Ante amenaza de desabastecer de combustible a Santa Cruz, el presidente de YPFB dice que los trabajadores van a estar en sus fuentes laborales

La cabeza máxima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dogarthen, informó que los trabajadores de l a estatal no participarán en ninguna medida de protesta contra el paro indefinido por el censo que se cumple desde ayer sábado en Santa Cruz.

“ Las cisternas se quedan varias horas paradas, la gasolina y diésel no pueden quedarse parados por horas , porque se van evaporando y generan una mezcla explosiva”, dijo.

Dogarthen cuestionó que, pese que el Comité Interinstitucional garantizó el paso de vehículos con combustibles, esto no se cumple. Es más, sostuvo que hay 17 surtidores con problema de suministro.

EL DEBER consultó a Dogarthen sobre ¿por qué YPFB se preocupa cuando bloquea Santa Cruz por el censo y no dice nada cuando bloquean los sectores afines al MAS?

Su respuesta inicial fue que “eso es otro tema”. Pero ante la insistencia con la pregunta dijo que, por ejemplo, si existe un corte de vía en Yapacaní (zona del norte cruceño donde se han hecho varios bloqueos), esto no afecta el abastecimiento.

“No entra producto por Yapacaní, va a haber desabastecimiento solo en esa zona. Lo que preocupa es que, si te bloquean Camiri, no pueden ingresar combustibles de Argentina y Paraguay ”, explicó.

Aseguró que lo mismo sucede en la zona de Chiquitania, específicamente por Puerto Quijarro, como ocurrió el día de ayer, porque no hay vías para llegar con el producto a las ciudades.

“No tenemos un punto de entrada, ese el tema. Si el bloqueo es de uno u otro lado, cierra y no deja pasar el producto y nosotros no vamos a poder proveer. Si te bloquean ni modo”, dijo.