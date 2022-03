Ante amenazas del Gobierno, Gobernación niega deuda y dice que Costas dejó 11 proyectos sin financiamiento

Escucha esta nota aquí

Un nuevo capítulo se escribe en lo que parece una novela mediática entre el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz. Esta vez desde el gobierno departamental cruceño negaron que exista una deuda de Bs 100 millones con las empresas constructoras por la ejecución de proyectos camineros en la región. Es más, indicaron que ese monto debe ser cancelado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de tuición estatal, incluso denunciaron que el exgobernador Rubén Costas dejó 11 proyectos viales sin financiamiento.



El sábado el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió que la administración del actual gobernador, Luis Fernando Camacho, tendría que lidiar con bloqueos si no no cancela Bs 100 millones por concepto de contraparte en el proyecto caminero Espino – Charagua – Boyuibe.

“Dirigirnos a la Gobernación cruceña porque, de no atender el pago de las contrapartes, habrá bloqueos en la carretera Espino – Charagua – Boyuibe”, advirtió Montaño.

Tras estas declaraciones, el secretario de Hacienda, Orlando Saucedo, acusó a Montaño de mentir a la población con lo que calificó “temerarias declaraciones que carecen de veracidad”.

Saucedo explicó que la anterior gestión, de Rubén Costas, suscribió 11 proyectos, comprometiendo contraparte sin financiamiento, por lo cual no se pagó el mismo.

De hecho, detalló que el año pasado se debitó automáticamente Bs 47 millones de la Gobernación, presupuesto con el cual se pudo haber comprado 140 respiradores, para varios proyectos por los cuales la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el FPS presionaban para sus respectivos pagos.

Ante esta situación dijo que el gobernador Camacho ordenó que se empezaran a hacer gestiones para honrar estos compromisos, y se suscribió el crédito con el FNDR y se ha cumplido. En ese sentido, aseguró que ahora corresponde al ministro de Obras Públicas que comprometa a dicha institución a hacer el desembolso total.

“El encargado de cumplir con los montos es el Fondo (FNDR), no la Gobernación”, aclaró.

Instó a Montaño a que “en vez de estar mintiendo a la población y lavarse las manos, debería llamar al director de la FNDR y conminarlo a que cancele esos Bs 100 millones, porque ellos pagan directamente”.

“No se entiende cómo el ministro desconoce estos temas o se hace el desentendido, él sabe que a nosotros no nos corresponde. Le pedimos al Gobierno que cumpla sus compromisos, (que) haga las gestiones en beneficio de la población y deje de lado la politiquería”, refutó.

Tramo a Buena Vista

Montaño también acusó a la Gobernación de no querer poner la contraparte de $us 70 millones para la construcción de la carretera Buena Vista – Las Cruces – Kilometro 13, que demanda una inyección económica de más de $us 200 millones.

Sobre este tema Saucedo dijo que el gobierno departamental nunca suscribirá un convenio intergubernamental comprometiendo recursos sin el respectivo financiamiento.

“No podemos ser irresponsables con Santa Cruz, con nuestro pueblo. (…), si el Gobierno nos consigue ese financiamiento, la Gobernación está dispuesta a asumir la construcción de ese proyecto; no vamos a ser irresponsables como la anterior gestión de asumir compromisos sin financiamiento".

Proyectos viales sin financiamiento de la gestión de Costas

1.- Construcción de la carretera doble vía puente Yacapaní

2. - Construcción de la carretera puente Arce – La Palizada

3.- Construcción de la carretera Villa Granados – puente Taperas- La Palizada

4.- Rehabilitación de la carretera San Ramón – San Javier – Concepción – río Uruguayito

5.- Construcción de la carretera Zudáñez – Padilla – Monteagudo – Ipaty

6.- Construcción del túnel Incahuazy

7.- Construcción y supervisión de la carretera Monteagudo – Ipaty

8. - Rehabilitación, supervisión y construcción del tramo carretero Ipizama – Comarapa

9. -Construcción de la doble vía Santa Cruz – Warnes, lado este

10.- Construcción de la carretera El Espino – Charagua- Boyuibe

11. -Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Cuevo

Conferencia de la Gobernación