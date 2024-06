Ante anuncio de paro y bloqueos, Montaño asegura que hay un "desbande" en el transporte y que en "cualquier momento" convocará al diálogo

“La Cámara Boliviana de Transporte está realizando en Santa Cruz un ampliado y lo que hemos visto nosotros y no es nuestra tuición, hay un desbande, hay una división en este sector. Yo no quiero entrar en más detalle en este tema, pero hay posiciones, hay presidentes de la Cámara Boliviana de Transporte que no están de acuerdo con el señor Héctor Mercado”, aseguró el ministro.