Ante caída de ingresos, el Gobierno se acerca a empresarios para sumarlos a su proyecto de industrialización

En los últimos meses la administración de Luis Arce Catacora, se acercó al sector empresarial, después de dos años de Gobierno en el que su gestión no atendía los requerimientos del sector.

En los primeros siete meses de la presente gestión, las exportaciones de Bolivia alcanzaron a $us 6.462 millones y las importaciones fueron registradas en $us 6.557 millones, un déficit de $us 95 millones, informó en Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).